讓新生了解租屋安全問題 朝陽科大舉行「新生租屋博覽會」

讓大學新生了解租屋相關安全問題，朝陽科大舉行「新生租屋博覽會」。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-26 19:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大學即將開學，為讓新生了解租屋應有的安全觀念，朝陽科技大學8月26日至27日於校內第一宿舍一樓大廳舉辦「新生租屋博覽會」，邀集約30位符合教育部校外賃居處所安全評核之房東蒞校擺設服務台，並與學生及家長面對面進行Q&A的租屋資訊與帶看租屋服務。

會中邀請霧峰分局偵查隊、吉峰派出所、霧峰消防分隊、霧峰婦女防火宣導隊等單位，宣導犯罪預防、正確用電、賃居處所門禁安全檢視、如何防範一氧化碳中毒等安全宣導。

另外，住宿服務組也特別印製內政部訂頒之「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」、「租屋檢核表」、「租屋停看聽」等資訊，為學生安全及住宿環境把關，提供有賃居需求的同學及家長更多元的租屋資訊與優質的賃居處所。

朝陽科大助理副校長兼學務長陳隆昇表示，該校相當重視學生租屋安全，為了營造優質的校外賃居環境，每年都會為新生舉辦租屋博覽會，特別篩選符合教育部校外賃居處所安全評核房東參加，增加媒合管道幫學生找到合適的賃居環境，並安排導師、住宿服務組等學務人員實施校外賃居生活關懷，作為學生與房東溝通的橋樑。

同時，會中也特別感謝提供優惠住宿的優質房東，讓同學及家長能有更經濟的選擇，租的放心、住的安心。