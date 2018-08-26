唐氏症基金會辦公益園遊會 打造唐寶寶就業夢

唐氏症基金會今下午辦公益園遊會，邀高雄熊與來賓、唐寶寶們一同進行分享儀式。（記者方志賢攝）

2018-08-26 19:28

〔記者方志賢／高雄報導〕中秋佳節即將到來，唐氏症基金會今下午舉辦公益園遊會，販售唐寶寶製作的手工餅乾禮盒及其包裝的月餅禮盒，活動邀「高雄熊」與來賓、唐寶寶們一同進行「愛‧旅行」分享儀式，希望將愛心分享給全台需要的弱勢家庭。

這項義賣活動今下午在漢神巨蛋一樓廣場舉行，唐氏症基金會的中秋月餅展售試吃外，還邀請知名的志明花生糖、白木舟手工冰城、林香梳園等11個單位設攤。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，全台特殊教育學校的學生7成是中低收入戶，而心智障礙者高中畢業後投入職場更是不到2成，唐氏症青年雖然較一般人在反應、動作上略顯遲緩，但只要用對方式教導，他們不僅擁有執行與完成工作的能力，而且工作穩定性極高，在基金會設立的「愛不囉嗦」庇護商店上班的唐寶寶們，就有多位是工作年資長達4、5年的資深員工。

唐氏症基金會今年中秋節主打商品「愛啟程」手感餅乾禮盒，以「旅行箱」造型設計，內含六種不同口味的手工餅乾，均由基金會「愛不囉嗦」庇護商店的唐寶寶和心智障礙者製作。

林正俠說，主打商品瓶身還貼有唐寶寶繪製的明信片，希望大家收到禮盒時，也能欣賞唐寶寶心中那片美麗的風景，懇請社會大眾多給認真又努力的唐寶寶機會。

唐氏症基金會也與月餅公司合作，推出由唐寶寶包裝的映月蛋黃酥禮盒、映月成雙禮盒等多款當季禮盒可挑選，民眾享用佳餚亦能做公益，支持唐寶寶們的就業夢。

秋節禮盒在唐氏症基金會官網https://goo.gl/vCfYJd訂購外，亦可在愛不囉嗦商城、全家、萊爾富、OK、美廉社、生活市集、YAHOO超級商城、蝦皮商城、PCHOME商店街、遠東百貨等線上購物平台預購；中秋禮盒訂購專線：07-224-7989。