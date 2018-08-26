2018世界骨髓捐贈者日 屏東辦感恩音樂會

慈濟骨髓幹細胞中心今天在屏東縣演藝廳音樂廳舉辦「2018世界骨髓捐贈者日 屏東感恩音樂會」，李啟誠醫師（前排右一）、捐贈者鍾士傑（後排左一）前來見證，屏東縣副縣長吳麗雪（前排右三）也參與活動。 （圖:慈濟屏東分會提供）

2018-08-26 19:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕慈濟骨髓幹細胞中心今天在屏東縣演藝廳音樂廳舉辦「2018世界骨髓捐贈者日 屏東感恩音樂會」，邀請歌手萬芳、殷正洋與大愛劇場等藝人，以歌聲來表達對捐贈者無私大愛的感恩，捐贈及受贈者也現身說法，分享重生的喜悅，呼籲大家加入骨捐的活動。

40歲的捐髓者鍾士傑，2年前抽取幹細胞，搶救血癌病友，當時他的父親肝癌末期，他一邊為了救人，一邊則是陪伴父親走過人生最後一段路，當時天人交戰，但是父親臨終前支持他的決定，先到花蓮慈濟醫院進行抽取周邊血幹細胞，隔天再趕回家處理父親的身後事，他感謝慈濟志工在那段期間，不斷給予父親祝福、排班協助及關懷家人。

他說，網路上流傳不正確資訊，從驗血勸募活動、通知配對、陪伴捐髓者進行抽周邊血到後續，整個過程，只為了一條等待存活下去的生命，慈濟志工花費的心思心力，是不容被抹煞與扭曲。

慈濟基金會表示，每年9月的第3個星期六，為世界骨髓捐贈者日，慈濟骨髓幹細胞中心自2015年加入世界骨髓捐贈者日（WMDD）全球連線的活動，今年全台各地皆熱情響應。