中南部水災影響378校 30日是否如期開學須密切觀察

2018-08-26 16:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕823大雨導致中南部嚴重淹水，全國截至目前已有378間學校受災，教育部長葉俊榮、國教署長邱乾國等今南下勘災，並緊急提撥4878萬元補助搶修，但因30日是中小學新學期開學日，已密切掌握，目標盼如期開學，若有大雨將啟動備案因應。

教育部統計，因823大雨，導致中南部多縣市淹水，不少學校受災，截至今下午3點統計，全台共有378校通報受災，其中以高雄市、台南市最多，各有107校受損，雲林縣也有72校、嘉義縣則有65校等。

若以災損金額來看，教育部統計，全國學校受災初估已達2億238萬多元，其中嘉義縣災損9982萬多元、台南市災損6452萬多元、雲林縣災損1918萬多元等，單一學校來看，中華醫事科技大學報損4786萬多元、嘉義縣立大同國小報損1158萬多元、嘉義縣縣立朴子國中報損865萬元等。

但因中南部仍有部分地區積水未退，亦有學校校長仍站在淹水校園內拍照，邱乾國表示，今日與部長葉俊榮也到高雄市旗山國中、台南市西港國中等勘災，其中旗山國中因學校有補強工程，仍有8個一年級的班級需在組合屋上課，已緊急做防水處置，但若有問題，也將協調鄰近的旗美高中提供教室。

另8月30日是中小學107學年的開學日，淹水恐影響開學，邱乾國說，目前跟高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣等聯繫，雖然仍有部分學校積水未退，但雨勢已暫緩，各地通報應可如期開學，但會密切掌握這幾天氣候變化，如有大雨會啟動因應及備案，交通情況則是山區須關注。

而針對學校災損，邱乾國還說，目前第一波已立即提撥4878萬元給各地學校緊急搶修，但也跟地方政府提及不用擔心經費，未來還會有第二波協助，將滾動式調整，好幫助各地學校災後重建。

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