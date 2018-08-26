教長巡視旗山國中 組合屋漏水立即專款補助修繕

旗山國中在組合屋教室外新增地下排水孔，部長葉俊榮親自打開觀察施工情形。（高市教育局提供）

2018-08-26 16:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市旗山國中進行校舍耐震補強工程，在操場搭建8間組合屋充當臨時教室，結果連日暴雨肆虐積水或漏水，教育部長葉俊榮今天下午趕往巡視表示，學生受教權最重要，修繕經費不是問題，教部將立即專款補助旗山國中處理，提供師生舒適就學環境。

旗山國中校長葉偉娟表示，教學大樓耐震補強工程預計11月底完工，由於多間教室無法使用，因此在操場搭建8間活動式組合屋充當教室，以安置1年級8個班級新生。

未料，8月23、24日豪大雨造成操場積水，水淹過臨時組合屋基座，導致有5間教室地面局部積水約1至2公分，另3間組合屋屋頂有輕微漏雨情形。

教育部長葉俊榮今天下午2點趕往旗山國中巡視，校長葉偉娟表示，目前組合屋屋頂加蓋大帆布防雨水，以解決屋頂漏雨問題，組合屋牆面和地面基座間加強Silicon防水塗佈，解決地面淹水，另組合屋教室周邊低窪處草地設置臨時抽水井，安裝自動抽水機，以利積水排除。

高市教育局長范巽綠表示，已調查周邊學校安置教室數，包括旗美高中10間、旗山國小7間、旗山農工3間及鼓山國小4間，整體安置數充足，目前預計以旗美高中安置空間較大為優先考量。

她說，將觀察未來雨勢情形，瞭解旗山國中組合屋是否有滲水狀況，如仍有滲水，將立即啟動備案，每天統一於校門口接駁學生上放學，至鄰近學校學習（約1.6公里路程，車程4分鐘），以確保開學後學習無虞。