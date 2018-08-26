大型車違規行駛龍井遊園北路 中市有解

2018-08-26 17:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市龍井遊園北路遭大型車輛違行的問題可望有解，建設局今天在西屯、龍井交界處召開說明會，局長黃玉霖表示，中科西南向聯外道路的土地多數已完成徵收，因此將於9月先進行移樹工程，12月統包工程開工，預計3年內完工。

龍井遊園北路道路狹小，常有中科台中園區廠商的大型車輛，因怕台灣大道塞車，便違規行駛遊園北路，住戶眼見大型車輛與住家距離相近，有時還會呼嘯而過，感受到生命受到威脅，紛紛透過民代陳情，希望中科西南向聯外道路趕快動工，如此大型車輛就會轉而走西南向道路。

議長林士昌從今年初便接獲陳情，一再詢問市府西南向道路動工期程，由於牽涉到環評及士地徵收，因此相關單位無法動工。

建設局今天在西屯、龍井交界處召開說明會，議長林士昌的特助林孟令、東海里社區發展協會理事長林秋蘭及遊園北路的住戶上百人到場了解。

林孟令表示，大型車違規行駛遊園北路，已是住戶長久的惡夢，希望市府與中央儘早動工並完工，讓住戶早日脫離惡夢。

建設局局長黃玉霖表示，中科西南向聯外道路的工程，市府負責土地徵收，而工程發包是由營建署執行，目前土地大部份已完成徵收，因此預計9月開始展開移樹工程、12月統包工程動工。

黃玉霖表示，西南向聯外道路全長2074公尺，寬度40公尺，總經費16億8千餘萬元，會分段同時進行，其中有一段是跨越台灣大道長約180公尺的橋樑，整條道路會成為一個綠廊，也有自行車道；此外，一般路面厚度是5公分，但因為屆時西南向聯外道路往返車輛多為大型車輛，會請營建署加厚至15公分。

黃玉霖指出，工程預計3年內完工，但因為是分段同時施工，會協調營建署儘量提早完工。