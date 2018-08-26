打造「海綿城市」對抗豪大雨 台中成功改善易淹水點...

今年8月大雨期間，靜宁大學門口不再出現黃泥水，表示台中市水利局治水成效顯著。（記者歐素美攝）

2018-08-26 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕近日受熱帶性低氣壓影響，經常出現短時強降雨，台中市幸運未傳出重大災情，一改部分地區「逢雨必淹」情形，外界認為市府治水策略奏效；水利局表示，近年市府努力打造「韌性城市」及「海綿城市」，改善多處淹水點，如沙鹿火車站、靜宜大學周邊、大里美群路及太平光興隆地區等地，這次都通過體檢未淹水。

受西南季風影響，最近台中常降下時雨量50毫米以上的強降雨，在在考驗都市的治水成效；市長林佳龍今天出席活動時指出，水利工程必須強調「與水共生」，需善加利用透水鋪面、滯洪池、雨水下水道、防洪截流、抽水站及水資源中心等方式，增加城市的韌性，讓大雨來時，減少地面逕流的流量與速度，才能將台中打造成為海綿城市。

水利局表示，道路的排水系統原為行車安全所設計，以快速將路面積水排除為目標，但若降雨超過排水系統負荷，水仍有可能在路面漫流。由於排水設施有其極限，因此，市府4年內廣設滯洪池，增加42萬噸滯洪量，全市滯洪量達到157萬噸，可減少淹水面積達1432公頃，並增強各區域排洪能力，以滯洪和排洪雙管齊下，加速退水，以「不怕水淹」的概念持續打造「韌性城市」。

水利局指出，過去因強降雨，雨水沖刷邊坡土壤，導致台灣大道容易出現黃沙漫流的現象，經水利局積極在大肚山上施做水土保持工程與滯洪池，本月13日下午台中市各地降下大雨，僅造成台灣大道台中榮總附近短暫積水，但氣象局大雅測站顯示當日時雨量達73毫米，已超過水利署一級淹水警戒值，且當地周邊側溝太少，排水不及造成積水，未來將進行加強，但相較過去黃沙漫流的現象，已有顯著改善。

太平區興隆地區長年受水患之苦，但民房林立，排水渠道不易拓寛，林市長上任後積極爭取規劃，向國防部無償商借光隆營區部分土地，興闢480公尺分洪道及容量4.75萬噸的滯洪池，率先完工的分洪道在105年7月尼伯特颱風來襲時即發揮效用，而在滯洪池完成後，也陸續通過106年6月豪大雨與近日豪雨的考驗，周邊未再有淹水情形； 13日下午大里區突然降下時雨量85公厘的強降雨，超過水利署一級淹水警戒值，過去容易淹水的大里美群路及中興路也未傳出災情，顯示治水工程已見成效。

此外，近年頗受市民歡迎的綠川、柳川整治，也逐漸通過豪雨的考驗，兩川在大雨期間發揮正常排洪功能，大水退去時，經過簡易清理，河道即恢復原本的整治景觀，重新開放民眾入園，證明採行的整治工法確實兼顧防洪優先，讓市民生活更安全。

至於豐原軟埤仔溪在19日降下時雨量43毫米的強降雨，因包商未遵守SOP及時開啟水閘門而導致當地淹水，水利局說，事實上在今年6月17日也曾降下相同雨量，而近日豪雨期間，軟埤仔溪均未溢堤，顯示只要正確流程開啟水閘門排洪，就不會再發生淹水事件。