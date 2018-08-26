射箭好手挑戰亞運金牌 竹市府大廳明天實況轉播

新竹市射箭女后譚雅婷將與隊友在明天，27日在亞運反曲弓女子團體賽中與南韓選手爭奪金牌，新竹市政府將在市府大廳舉行現場轉播，邀請市民為台灣選手加油。（照片由市府提供）

2018-08-26 16:46

［記者洪美秀／新竹報導］台灣亞運奪金熱門人選，新竹市選手有「滿分射手」之稱的陳怡瑄和「台灣箭后」譚雅婷，兩人都將在明天與韓國選手爭金牌，新竹市府將在市府大廳現場轉播這幾場金牌賽事，其中女子組反曲弓團體賽上午10點半直播譚雅婷將與雷千瑩、彭家楙與韓國的金牌戰，下午3點則轉播陳怡瑄與韓國選手的混雙複合弓金牌戰，邀請市民一起為兩人加油。

射箭教練倪大智說，闊別16年，很開心台灣選手有機會再次問鼎金牌戰，譚雅婷等選手頂住壓力，一箭一箭的射、一分一分地拿下，已追平16年前的釜山亞運隊史最佳銀牌成績，但他也有信心，今天的金牌戰，會把金牌帶回台灣。

市長林智堅說，明天上午10點半的反曲弓女子團體賽決賽，由譚雅婷、雷千瑩、彭家楙迎戰韓國，下午3點複合弓混雙賽事決賽，由陳怡瑄與潘宇平披掛再戰韓國，兩場精彩的抗韓搶金大戰，邀請市民朋友來市府大廳，為新竹小將們集氣加油。

另外，就讀清華大學的亞運拳擊國手杜柏緯，外型斯文靦腆，但站上拳擊場，眼神立刻變得銳利，有「金剛緯」外號，在柯文明教練指導下，杜柏緯曾拿下2015年城市盃拳擊賽冠軍、2016年世界大學拳擊錦標賽男子49公斤級銀牌和去年台北城市盃拳擊邀請賽銀牌及塞爾維亞國際拳擊邀請賽「金手套」（Golden Glove）大賽的國際成人拳擊賽冠軍，27日也將迎戰菲律賓選手，將爭取八強門票。

新竹市射箭好手陳怡瑄將在明天與韓國選手爭奪亞運混雙複合弓的金牌戰，市府將在市府大廳轉播這場賽事。（照片由新竹市政府提供）

新竹市射箭女后譚雅婷將與隊友在明天，27日在亞運反曲弓女子團體賽中與南韓選手爭奪金牌，新竹市政府將在市府大廳舉行現場轉播，邀請市民為台灣選手加油。（照片由市府提供）