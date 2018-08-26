東南亞影展今登場 「模犯生」打頭陣

泰國新住民與女兒穿著傳統服裝，行銷母國文化。（記者洪臣宏攝）

2018-08-26 16:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「遠近之間～東南亞影展」今天下午在高雄市社教館登場，由票房破億的泰國電影「模犯生」打頭陣，社教館表示，連續4週的週六或週日將播映由泰國、印度、印尼及越南等國家電影，促進東南亞文化交流。

高市社教館去年舉辦「遠近之間～東南亞影展」，延續去年迴響氣勢，今天起揭開影展序幕，今年以泰國文化為主軸（去年為越南）連續4週的週六或週日於該館播映由泰國、印度、印尼及越南等國家監製，兼具教育與休閒意義的電影。

社教館邀請600餘名新住民親子及民眾參加，除安排泰國「模犯生」為首部曲，現場還有泰國傳統舞蹈表演、泰國文化共及美食展示。

「模犯生」是去年泰國票房冠軍，描述一群高中生靠著幫人作弊牟取利益，劇情高潮為他們將挑戰國際型頂尖大學入學考試「STIC」，考驗自訂完美計畫，是部幽默、刺激與警世的電影。

高市教育局主秘游淑惠主持開幕儀式時指出，希望透過影展，讓民眾在兼具休閒與教育的效益下，瞭解東南亞文化，未來會持續辦理，響應政府新南向政策。

社教館表示，未來3週將依序播映印度「史丹利的便當盒」、印尼「歡迎光臨哲學咖啡館」、越南「那些年我們愛的女孩」3部電影。活動採網路報名，免費進場。