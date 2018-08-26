「台大無想像中美好」 台大學生會長勉新生積極改變

台灣大學舉辦107學年新生始業式，台大學生會長吳奕柔勉學弟妹莫忘初衷，指出「台大或許不如想像中美好」，但學生沒有冷漠權利，應積極改變。（記者吳柏軒攝）

2018-08-26 16:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今下午舉辦107學年新生始業式，學生會長吳奕柔對著台下的學弟妹致詞，直言「台大或許並沒有我們想像中的美好」，點出校長遴選爭議、高教經費縮減等危機，考驗台大逆勢向上或向下沉淪，但學生沒有冷漠權利，呼籲新生利用知識與熱情，積極改變「莫忘初衷」

台大舉辦107學年開學典禮，以及新生學習入門書院始業式，校方送限定衣祝福，並由代理校長郭大維致詞，他提及台大國際排名及教學資源，但籲新生思索未來，勿眼高手低，別沉迷學業競爭，學習專業知識才是重點，更以校訓勉新生培養利他精神，服務社會。

台大學生會長吳奕柔也致詞表示，根據統計，台大9成學生的家庭年收入，是全台前30％比例的家庭，指出台大生複製原生家庭的機會與資源，並持續有社會大量資源投入，引英國紀錄片《人生七年》來提醒階級複製。

吳奕柔更說：「台大或許並沒有我們想像中的美好，從去年就爭議不斷的校長遴選、大量減少的高教深耕經費，都在考驗著這所大學最終將逆勢而上，或向下沈淪」但她認為學生是校園主體，沒有抱怨、隨波逐流的機會，更沒有冷漠權利，應利用知識和熱情，共同打造理想校園，最後勉學弟妹「莫忘初衷」，展現韌性，成為不被世界改變的人，並在踏出校園後，積極改變社會。

台大研究生協會會長許瑞福也致詞，點出台灣國際空間越來越小、高教挑戰嚴峻，少子化使學生人數大降，台大博士生人數也連年減少，流浪博士更嚴重，人才出走再加上中國對台31項政策等影響，自認台大人有更多選擇與機會，但面對國家艱難，希望台大人更要挺身而出，舉例過去南非曼德拉、美國馬丁路德等大人物為例，盼新生培養台大敦品勵學、愛國愛人精神。

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