直擊東石掌潭淹大水 居民自嘲「台灣威尼斯」

嘉義縣東石鄉掌潭村大淹水，居民撤村。（呂竑毅提供）

2018-08-26 15:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣從8月23日起下起致災性豪雨，海區大淹水，到今天已第四天，東石鄉掌潭村嚴重淹水，200多名居民撤村，有的民眾沒帶家產，帶著神主牌緊急逃離，僅能靠船筏進出；今天掌潭社區發展協會理事長林文達用保力龍筏帶著記者入內瞭解淹水慘狀，只見村內汪洋一片，靜悄悄寂靜無聲，他難過的直說已被滅村，自嘲「變成台灣威尼斯」。

東石鄉掌潭村分為兩處部落，一處為掌潭部落，一處是白水湖部落，這次嚴重淹水區域在掌潭部落，搭著船筏一路進入村內，過去的道路巷弄全部變成水路，船筏還需小心以免撞到已淹沒的圍牆，居民活動的掌潭活動中心一樓淹一半，信仰中心保安宮廟門緊閉，水快淹進天公爐；林文達沿路指著屋子講述是哪位村民的住家，有的裝設水閘門但早已淹沒，機車被淹沒，在水中只見後照鏡，畫面驚人。

掌潭村最出名的人物是曾獲2017年十大神農的林篤毅，他主要生產烏魚子，整個村內竟只有他家未淹水；今天他與友人搭乘膠筏通過水路返家，他說，他家是全村地勢最高處，加上過去曾遇過淹水，裝設水閘門，自備抽水機，這次水淹最嚴重時離水閘門僅剩3、4公分，幸好並未整個淹進，船筏停靠在水閘門旁時，有如小型港口，村民苦笑「變成林家烏魚港」。

林文達說，掌潭村小雨會積水，大雨淹水，但居民無法理解，雨勢已停2天，積水卻越來越深，雖然各地有支援抽水機，但似乎效果不大，恐怕要抽個3到4天才有可能抽完；掌潭村長蕭榮馨居住在白水湖，該處積水已退，這兩天他不斷求援，運送物資和協助村民撤離，現在也設置臨時指揮所，瞭解各項需求。

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東石鄉掌潭村撤村，居民搭乘膠筏穿梭在水道間。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水，信仰中心保安宮也淹水。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村大淹水。（記者林宜樟攝）