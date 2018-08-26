這處遊樂區 最多的遊客竟是「猴子」

台灣獼猴成群爬上榕樹。（記者黃明堂攝）

2018-08-26 15:18

［記者黃明堂／台東報導］知本森林遊樂區現在最多的「遊客」就是台灣獼猴！連園區內的溫泉小站，也成了牠們的「濕樂園」，跳水、游泳，逍遙快活。

一座橋跨越知本溪抵達售票口，數10隻獼子成群過橋，沒買門票，管理員也司空見慣，讓牠們通過大門進入，吱吱喳喳走在柏油路上嬉戲，再爬上大榕樹採果子。

同一時間，在山莊也湧入另一群數10隻，穿過走廊，就好像在自家散步一樣。

一對夫妻避開猴群，要到「溫泉小站」泡泡腳，遠遠就聽到「噗通、噗通」聲，竟然又是猴子，有的坐在池邊搔毛，有的爬上屋梁玩起跳水樂，見到有人靠近，很識相的走到小站旁的樹上，禮讓水池給人們。

這對夫妻進森林2小時，只見到一對父女遊客，到處都遇到台灣獼猴，所幸，牠們都會避開人，也沒有攻擊或搶食行為。

園區工作人員說，這裡有很多群台灣獼猴，除了穿梭林間，也常走步道，基本上，牠們都會避開人，不會攻擊，但要特別注意的是，遊客不要基於好奇或同情，給予餵食，一旦牠們知道遊客會供應食物，就會出現搶食行為，人就可能被嚇到。

目前的溫泉小站沒有溫泉，而是冷水，天氣炎熱，猴子瘋玩水，泡、跳、游，有牠們在，才有熱鬧氣氛。不過，在每天關園前，園方都會把水放乾，免得牠們徹夜狂歡，留下一堆穢物，每天開放前，也會徹底清池。

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