東勢小太陽長照生活館開幕 提供在地特色長照服務

東勢區小太陽長照生活館開幕！台中市副市長林依瑩（前排左五）及東勢區長徐佩鈴（前排左四）等出席剪綵。（記者歐素美攝）

2018-08-26 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕因應高齡化社會來臨，台中市政府首創照顧生活館，打造深入社區的長照服務模式，東勢區小太陽長照生活館今天開幕！副市長林依瑩出席揭牌時表示，小太陽長照生活館融合基層醫療跟長照體系，透過e化系統結合各類專業長照服務人員與資源，發展出具有東勢地方特色的長照服務。

林副市長表示，截至今年7月底，台中市65歲以上老年人口數共有33萬659人，佔台中市總人口數比例約11.83%，其中，東勢區老年人口數為9495人，老年人口數比例達18.7%，高於全市平均，面對高齡化的社區人口組成，除健康與醫療服務外，必須積極佈建長期照顧服務才能滿足民眾的需求。

林副市長也表示，為讓長照服務「看得到、用得到、找得到」，市府鼓勵所有民間單位推動開放式照顧生活館，這次小太陽藥局與長頸鹿診所合作設立「小太陽長照生活館」，將成為台中市第24個照顧生活館，並以社區化型態提供長照服務，站在第一線陪伴有需要的人。

衛生局表示，東勢小太陽藥局成立於101年，以長照藥事、處方宅配服務為主要經營特色，長頸鹿診所陳俊宏醫師，則以「醫學中心的專業，小鎮醫師的親切」為醫療服務理念，兩者合作設立「小太陽長照生活館」，將基層醫療跟長照體系融合在一起，透過E化系統，結合專業的醫師、藥師、復健師、護理師、照顧服務員及各項長照資源，並與社區文創結合，提供藝術展出的空間，讓民眾在就醫或是諮詢長照資源時，也能夠欣賞東勢在地藝術家的創作。

陳俊宏表示，「小太陽長照生活館」主要是由醫師公會主導，希望把醫療體系與長照體系結合在一起，讓民眾平常生病時可得到需要的醫療需求，失能時也能馬上提供長照諮詢及服務。民眾生病在家時，政府可以把醫療服務及照顧服務，藉由長照及醫療這兩個部分直接送到家裡面，人力不足的時候，長照部分就可提供照服員服務，健保就可提供居家醫療，讓民眾可以安心放心，並慢慢復原走回社區。