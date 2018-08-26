大里十九甲運動公園在舉行潑水節 親子開心玩水

大里立德社區發展協會與大里人聊天室在十九甲運動公園在舉行潑水節，親子開心玩水。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-26 14:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大里立德社區發展協會、大里人聊天室等民間團體今天在大里十九甲健康公園舉辦大里區第一次的潑水節，活動還未開始，只見家長與小朋友圍在氣墊水池四週，拿著水池內的水球互擲，主辦單位一宣布活動開始，只見親子們開心的潑著水，度過開學前的最後一個暑假週日。

由於太平區有潑水節，但在隔壁的大里卻未曾辦過，大里立德社區發展協會理事長江和樹與臉書的群組大里人聊天室在去年就有計劃要辦理潑水節，但因去年有旱象，因此暫停不辦，今年雨水量較多，因此在半年前就開始籌辦。

近來中南部雨勢不斷，25日台中市還在下雨，協會還擔心今天上午會下雨，幸好雖然天氣陰陰的，但還是相當炎熱，因此民眾身上被潑水，便不容易感冒。

活動10點才開始，但已有很多民眾帶著小朋友、準備水槍，圍在氣墊水池的四週，」蓄勢待發」。

協會還邀請市議員李天生、張芬郁等人一同參與，現場不但有水池，還有氣墊溜滑梯。

主辦單位在氣墊水池內放置許多水球，準備在活動一開始時，讓民眾及小朋友互丟水球，但是有民眾一大早就到場，並且圍在水池四週先玩開來，小朋友不但互丟水球，還有一些小男生已脫掉上衣，準備大仗一場。

而活動一開始，現場像瘋掉一樣，水花四濺，眾人互潑水及互丟水球，主辦單位還租借噴水車，由理事長江和樹率見往群眾身上灑，大家開心不已。

江和樹表示，為吸引年輕人投入社區、關心社區，因此計劃潑水節，最容易吸引年輕人加入。

江和樹表示，雖然連日有下雨，但已籌備半年，且今天是暑假結束前的最後一個週日，因此很難延後，看到親子如此開心，年輕人投入於社區的活動就是協會的用意，明年會再續辦，但日期會提早到7月，不要太接近開學。