西南氣流來襲！全台18縣市豪、大雨特報

受到西南氣流影響，氣象局下午針對西半部及花東地區等18縣市發布豪、大雨特報，同時也針對台灣各地發布陸上強風特報。（中央氣象局）

2018-08-26 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，氣象局下午針對西半部及花東地區等18縣市發布豪、大雨特報，屏東受當其衝，更發布豪雨特報，同時也針對台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區發布陸上強風特報。

氣象局指出，受西南氣流影響，易有短時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部地區、東部及東南部地區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒，經過數日大雨，土石含水量高，河川水位也高，各地對於強降雨的承載能力已降低許多，請務必做好準備工作，並避免前往山區、溪邊及海邊活動，低窪地區請慎防淹水。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，西南氣流強風軸逐漸成形，目前位於台灣以東海面，邊緣已經有稍微影響到屏東、台東等地，預估隨著高壓繼續向西推，西南氣流強風軸也會逐漸往西調整到台灣上空。

吳聖宇指出，晚間開始西南氣流強風軸陸續進入台灣上空，影響會加大，中南部、台東等地降雨預估會明顯增強，有機會出現豪雨等級的降雨，其他地方也會有短暫陣雨，預估明天是西南氣流強風軸影響最大的一天，中南部、東南部持續有豪雨等級降雨發生的機會，民眾需多加注意。