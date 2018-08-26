集結35組國內外原民團隊 台中花博將熱力開唱

「舞動之心」是以半圓竹編屋頂呈現開放空間，讓表演者與觀眾可近距離互動。示意圖。（圖由原民會提供）

2018-08-26 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會將在11月3日登場，台中市政府規劃在后里森林園區打造「原生祕境-Lipahak舞動之心」，將集結35組國內外原住民族展演團隊，以逾160場樂舞劇場、歌謠、創作音樂等多元表演方式，展現原住民族最純粹、有力的樂舞文化。

此外，以《擁抱世界擁抱你》唱響2017台北世大運的演唱團隊「I-WANT星勢力」，也將在「原生祕境-Lipahak舞動之心」開唱，精彩可期。

台中市原民會主委全秋雄表示，「Lipahak舞動之心」不同於以往的室內表演空間，而是以半圓竹編屋頂呈現開放空間，讓表演者與觀眾可近距離互動。市府除邀請國內優質表演團隊及中部平埔族群，如南投縣巴宰族群文化協會等4團隊參與演出外，並邀請國外團隊如紐西蘭Te Wehi Haka、菲律賓Leyte Kalipayan Dance Company及砂拉越Bung Bratak Cultural Group（BBCG）等國外原住民族展演團隊，希望帶給遊客充實的音樂文化饗宴。

全秋雄指出，后里森林園區的「原生祕境」不僅呈現百種民族植物，更展現原住民族取之於山林、用之於山林，與大自然和諧共存的生活哲學、生命智慧。

因此，在「Lipahak舞動之心」也規劃了「主廚食尚秀」，邀請原住民族創意料理主廚，包括魯凱族張松濤主廚、排灣族朱志揚主廚、泰雅族古屏生主廚、賽德克族沈惠美主廚及阿美族王聖翔主廚等人，從產地到餐桌呈現具原鄉特色的天然食材，分享如何在環境與飲食間取得平衡，並示範教導民眾如何料理出美味的風味佳餚，讓遊客體驗到原住民族的飲食文化。