午茶沙龍香港登場 港澳民眾反應熱絡

台中市觀光旅遊局到香港推廣台中午茶生活節，吸引港澳民眾參與。（台中市觀旅局提供）

2018-08-26 14:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中午茶生活節今年邁入第3年，將推出超過60場午茶沙龍及午茶拾光市集，25至26日由香港起跑，台中市政府觀光旅遊局邀請21家知名業者展示台中代表性茶點，吸引港澳民眾到場體驗午茶沙龍，反應熱絡。

台中午茶產業底蘊深厚且豐富多元，從五代傳承的百年老店，到新創的街頭攤車；從老屋再生的文青咖啡店，到蟲鳴鳥叫的山林莊園，皆呈現出台中午茶百百款風貌，業者精心規劃的午茶沙龍，不只滿足味蕾，更是知性與感性兼備。

觀旅局長陳盛山表示，市府為港澳民眾量身規劃兩場限定版沙龍，「東茶西泡」為台中新創茶品牌「百二歲」獨創，以濾掛式茶包沖泡台灣白茶、凍頂烏龍茶、阿里山金萱茶、日月潭紅茶，充分保留傳統泡法的茶韻茶香；「創意茶飲DIY」則由知名奶茶即飲包品牌「三點一刻」展示創意伯爵核果奶茶，調合茶品口感層次分明，有別於傳統印象中的英式下午茶，讓港澳民眾近距離感受台中特有的午茶沙龍魅力。

香港一對退休夫婦說，沒想到台中的午茶體驗可以如此多變化，未來有機會再到台中一遊，除了大家熟悉的高美濕地、逢甲夜市外，又多了一項值得規劃的行程。

陳盛山說，台中一年四季盛會活動精采紛呈，今年獲2018全球節慶城市肯定，是港澳旅客海外渡假首選，尤其台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，今年午茶生活節也結合在地觀光業者推出花博元素相關午茶產品與精選遊程，歡迎港澳旅客中進中出遊台中，賞花博、喝下午茶，感受台中多元的午茶文化。

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