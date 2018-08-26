高捷動漫季落幕 總參與人次超過2萬人次

2018高捷動漫季最終壓軸的「COSPLAY全國大賽」。（記者葛祐豪攝）

2018-08-26 14:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2018高捷動漫季人氣夯，今天在「動漫二手市集」與「COSPLAY全國大賽」結束後落幕，總參與人次超過2萬人次。

高捷公司為提升運量，2015年首度舉辦官方動漫活動「夏戀高捷動漫季」，將外拍會、MINI LIVE演唱會、動漫二手市集、COSPLAY角色大賽等主題，包裹成動漫嘉年華。

今年高捷動漫季邁入第4屆，首度新增「電競Party」、「仲夏夜動漫交響音樂會」，統計總參與人數超過2萬人次。

雖然高雄今天天氣不穩，動漫粉絲熱情不受影響，高捷美麗島站的「動漫二手市集」攤位約有160攤，吸引許多學生參觀尋寶，主辦單位更準備3千份贈品，送給參加「夏日集章換好禮」活動的朋友，獎項除了時下流行的遊戲機外，還有動漫迷喜愛的等身大掛軸、可愛玩偶、形象T恤、高捷少女夜光貼紙等。

今天下午1點最終壓軸的「COSPLAY全國大賽」，由DJ大熊擔任主持人，17組參賽隊伍同場獻藝，爭取最佳創意趣味、最佳表演及最佳造型等三項大獎，由動漫界頗負盛名的HINAKO雛子、妃妃和軒轅瞬等3位老師擔任評審，活動人潮超過2千人。

高捷公司表示，近年來持續將大眾運輸結合動漫文創，希望將高雄打造成全國動漫文創新重鎮，特別感謝聯邦銀行贊助，今天現場氣氛沸騰到最高點，為本屆動漫季畫上完美句點。