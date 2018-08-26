昔日淹水第1名 大廟主委：台南海尾首度沒淹

海尾朝皇宮廟埕這次也有積水，主委吳進池說，「只有幾公分，那不算淹啦！」（記者蔡文居攝）

2018-08-26 14:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南這次淹大水，過去每雨必淹的安南區海尾寮舊部落，這次首度免除水災之苦，海尾朝皇宮主委吳進池今天在小英總統勘現場現身說法。他說，安南區海佃路以西的海尾寮舊部落，這次完全沒有淹，這歸功於排水系統、抽水站都做好了，讓海尾寮第1次沒淹水。

吳進池說，過去在安南區提到淹水，海尾寮都是淹第1名。這幾天，安南區淹得很嚴重，大家都關心海尾寮淹多深？「這次海尾完全沒有淹水！」沒淹水除了海尾大排整治完成外，包括堤防及整個排水系統都有做，最大發揮功能的則是在海尾舊部落有2座抽水站在抽。

至於，8月24日海尾朝皇宮廟埕還是有積水，吳進池說，「那不算淹啦！」這次廟埕只積水幾公分，大廟內也沒淹水，過去是海雨必淹，經常淹到腰部和大腿，即時大雨隨便下都要淹5、60公分，像八八水災時就淹到胸部。這次海尾舊部落都沒有淹水。

總統蔡英文今天到安南區勘災，吳進池也到場關心，事後媒體問起海尾寮淹多深？他開心地說，「這次完全都沒有淹！」

台南市代理李孟諺向小英總統簡報時指出，這次熱帶低氣壓滯留，台南1天雨量高達800多ｍｍ，總雨量則為900多ｍｍ，比八七水災還要大，也比10幾年前造成大台北淹水的納莉颱風還要大，納莉3天雨量是800多ｍｍ，而這次台南1天多一點就800多ｍｍ，因降雨又快又集中而帶來非常大的災情。

李孟諺說，以安南區為例，曾文排水的支流有海尾寮及本淵寮排水，沿線有5座抽水站。這些已陸續完成，也做了滯洪池，保護程度是10年至25年，如果日雨量300ｍｍ即可發功能。

他說，雖然這次淹水嚴重，但還是有些地方，這次下了這麼大的雨，還是有整治效果。像海尾寮排水整治完成後，也做了6萬噸的滯洪池和抽水站，而海尾朝皇宮廟埕只比海平面高一點，這次也沒有淹水。

李孟諺說，相關整治還是有它的效果，只是這次的降雨非常大，比一般保護多了2倍的雨量，造成很多地方有問題，但有些地方操作得宜，保護得宜，一樣可以免除淹水。這樣的案例在台南有很多處，也代表整治有其價值。

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