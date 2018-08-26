「牽孫迺夜市」送手提復古菜籃 阿公阿嬤有玩有拿笑開懷

祖父母節，沙鹿社區阿嬤表演精彩舞蹈。（記者歐素美攝）

2018-08-26 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕海線托育資源中心暨親子館，在今天祖父母節舉辦「牽孫迺夜市」育孫感恩活動，藉由古早味的夜市遊提供祖孫同樂，小朋友闖關後可以獲得飛機，參加的祖父母還能獲得復古菜籃手提袋，讓現場阿公阿嬤驚呼彷彿回到兒時去迺夜市的感覺。

海線托育資源中心暨親子館，是由社會局委託弘光科大營軍，今天的祖父母節活動吸引數百名祖孫參加，台中市社會局主秘廖宗侯、市議員王立任、顏莉敏、楊典宗及沙鹿區長李順彬等皆出席。

活動開始安排沙鹿社區阿嬤表演很夯的「幹大事」！平均年齡70歲的阿嬤俐落地表演舞蹈，接著頒獎表揚優質祖父母，還有全國首創的「小海豚寶貝劇團」精彩表演及托育一條龍有獎徵答活動，炒熱現場氣氛。

海線托育資源中心暨親子館並精心設計各種趣味闖關遊戲，像是彈跳乒乓球、吊酒瓶、丟沙包、套圈圈、釣魚樂和DIY氣球寶劍，讓祖孫與親子玩得不亦樂乎，還有有豐富的獎品可以拿，三代同堂開心共度一個歡樂的祖父母節。

社會局主秘廖宗侯表示，阿公阿嬤帶孫真的很辛苦，準公共化托育上路後，若是由祖父母照顧的家庭，也可以請領到2500元的育兒津貼，特別是海線區域有很多阿公阿嬤帶孫，所以，很感謝海線托育資源中心暨親子館每年辦理育孫感恩活動。

弘光科技大學幼兒保育系主任趙蕙鈴說，育孫感恩活動已邁入第6年，每年的主題都讓大家回味無窮，今年更是以古早味的夜市遊戲吸引祖孫一起互動與學習，透過專業團隊設計的遊戲關卡，結合嬰幼兒發展評估與篩檢，更能達到寓教於樂的意義。

來自龍井的1位阿嬤說，平常孫子都很早就睡覺了，今天能跟著孫子一起玩丟沙包、吊酒瓶，還不用花錢，實在太有趣了。