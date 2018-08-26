剛鋪好的路又滿坑洞 綠黨召集人王浩宇跨區關心屏東

2018-08-26 13:46

［記者陳彥廷／屏東報導］連日風雨除了農損，淹水也把道路下出原形，屏東縣境內的道路，因為雨勢除了出現台26線9k處的「天坑」，各種零星坑洞更是滿「路」瘡痍，其中枋寮鄉鄉內最主要的道路中山路才重鋪好沒多久，卻又被用路人發現「沿路全是洞」，除質疑工程品質，並促養護單位趁天晴速補實。

枋寮鄉長參選人陳亞鱗把照片po上臉書，只見中山路上才短短約20公尺，就放上6個三角錐，不過，第一個回文的竟是台灣有直轄市最年輕市議員、綠黨召集人王浩宇關心，因王浩宇選上議員後，仍以民代身分監督該桃園市工程直到深夜，這個關心是格外引來注目。

由於南台灣已連綿降了2個月的雨，各地路面到處都是坑洞，引來民眾質疑「鋪路工程品質也太糟糕了吧？」，無獨有偶，枋寮鄉鄉代參選人張仁吉日前也在大雨中行經國道，更在國道的匝道撞擊坑洞導致爆胎求援，險象環生令他驚懼至今。

「是要民眾開碰碰車？」陳亞麟獲通報後到場關切時表示，熱帶性低氣壓肆虐屏東縣，造成多處道路滿目瘡痍，有的甚至才剛剛鋪設不久卻壞，道路品質有夠爛。他認為，鄉內道路雖分屬不同權管，但鄉長應有能力整合各單位以維護鄉內道路品質，未來若選上將成立鄉級的「路平專案」，嚴格把關道路品質。他也感謝任綠黨召集人「跨區」關心枋寮的道路品質，未來有機會將到桃園取經。