高雄桃源藤枝林道搶通 下雨、起霧暫勿上山

連日暴雨，高雄桃源藤枝森林遊樂區林道18.3K和18.5K，分別傳出落石、道路坍方。（圖由六龜警分局森濤派出所所長陳世光提供）

2018-08-26 13:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源山區今天雨勢持續不斷，藤枝森林遊樂區林道18K2處落石、坍方道路，中午已完成搶修開放通行，但六龜警分局森濤派出所所長陳世光表示，目前山上還在下雨且起濃霧，呼籲民眾暫勿上山。

連日暴雨，藤枝森林遊樂區林道18.3K和18.5K，分別傳出落石、道路坍方，陳世光冒險上山拍攝實況，影片PO上網引起民眾高度關切。

陳世光表示，藤枝森林遊樂區目前雖沒開放，但平常仍有民眾好奇開車上山遊玩，一般民眾都將車子停在林道18K處，再徒步僅容1部車通行的羊腸小徑上山，除了遊客，當地農民、森濤派出所和林務局屏東林管處人員也會取道這條路進出。

六龜至藤枝森林遊樂區林道長約20公里，先後經歷2004年72水災、2005年海棠颱風、2008年卡玫基颱風、2009年莫拉克颱風侵襲造成損壞，災後林務局將藤枝遊樂區封閉休園，編預算整建藤枝林道。

藤枝林道從大面積崩塌4K改道建高架橋、10K、12K兩處改建橋樑及16K處路基及護坡工程施作，林務局2012年完工，原本規劃隔年遊樂區開園，未料當年又遇610水災造成藤枝林道18K嚴重走山，整個路基150公尺坍落到谷底。

2015年8月蘇迪勒颱風又造成藤枝林道18K至19K處中斷50公尺，林務局考量每逢颱風林道即遭毀壞，且坍方處破碎頁岩層鬆軟，因此決定暫時不再施作道路或橋樑，藤枝森林園區也暫不開園。

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