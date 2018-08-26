奇蹟！漂流330海哩擱淺澎湖 香港遊艇解體幸油品已抽離

香港籍遊艇漂流11天，擱淺在望安網垵口綠蠵龜生態保育區沙灘上。（民眾提供）

2018-08-26 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕香港籍遊艇「M/Y Duck l ing」因機械故障，漂流330海浬、歷經11天擱淺在澎湖綠蠵龜生態保育區-望安網垵口沙灘，經過連日熱帶低氣壓帶來豪雨及漲退潮影響，船體已支離破碎，所幸油品已先抽離，未造成海洋汙染問題。

根據了解，香港籍遊艇「M/Y Duck l ing」號8日晚間10時25分，通報菲律賓呂宋島西方210海浬，因引擎及舵機故障失去動力，在海面上漂流，由香港通報鄰近作業貨輪將船上4人救起，並以船上繩纜進行拖帶，但卻發生斷纜導致遊艇漂流，在無人駕駛的情況下，19日直接擱淺在望安網垵口沙灘上，被外界視為奇蹟。

海巡署第一時間通知船東，並在航港局協助船東23日從菲律賓趕來，24日扺澎，擱淺在望安的遊艇尚未解體，環保局要求航港局儘速處理，並請岸巡人員先協助監測有無漏油情形，先圍吸油索，航港局請船東進行殘油及殘船的移除作業，24日船東委託望安鄉公所代為執行。

不料因連日來熱帶低氣壓過境，澎湖降下豪大雨，無法執行拖吊工作，但遊艇因不堪連日豪雨及漲退潮壓力，整艘遊艇支離破碎，船上零件散落在沙灘上，所幸船上已無油品，暫無油污外洩污染，郷公所將待天候放晴，立即進行清理工作，由於擱淺區位在綠蠵龜生態敏感區內，所幸產季已接近尾聲，又無漏油危機，才免除一場生態浩劫。