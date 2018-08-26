連日豪大雨 曾文水庫放水量達半個水庫

曾文水庫連日來水情進帳不少，同時調節性放手也排放約2億5000多萬噸，達半個庫容量。（記者萬于甄攝）

2018-08-26 13:29

〔記者萬于甄／台南報導〕熱帶性低壓帶來的豪大雨，讓南台灣淹成一片，曾文水庫自24日晚間起也進行調節性放水，今雨勢稍微歇緩，目前改以每秒50立方米的水力發電放水，南水局表示，連日來放水量達2億5000多萬噸，約半個曾文水庫庫容量。

南水局副局長鄒漢貴指出，曾文水庫目前水位約227.92公尺、有效蓄水量達4億7千萬噸、蓄水率約9成2，今上午台南山區雨勢歇緩，調節性放水改以正常水力發電放水量，約每秒50立方米調控水庫水位，連日來放水量則約2億5000多萬噸，約半個曾文水庫蓄水量。

鄒漢貴表示，此波熱帶性低壓補滿曾文水庫水位，明後天西南氣流又恐影響南部地區，因此，曾文水庫目前保持約3000立方公尺的滯洪量因應，南水局也會隨時掌控中央氣象局天氣資訊，調節水情。

此外，曾文水庫風景區內部分山坡地因此次豪大雨來襲，土石鬆脫崩落沖刷至路面，雖交通仍可通行，但風景區為確保民眾安全，暫時休園，預計明天可恢復營運，不過，曾文水庫風景區內觀光旅宿並未受到影響，民眾仍可正常住宿。