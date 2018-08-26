台南淹水遇大潮不退 台中水利局支援抽水機救災

台中市水利局出動八具大型抽水機協助台南北門地區抽水救災。（台中市水利局提供）

2018-08-26 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕台南市北門地區因位於海邊，日前熱帶低氣壓帶來大雨造成該地淹水，這兩日又逢大潮，導致積水不退，台中市水利局昨晚接獲水利署通知支援，8點即動員整備，並於今天凌晨4點支援8台大型抽水機及操作廠商抵達現場協助抽水，希望清除積水，讓居民早日恢復正常生活。

因極端氣候，這幾天中南部飽受水患之苦，尤其南台灣有多處地區至今仍泡在水中，台中市警戒待命、嚴防災害，水利局人員也不輕鬆。台中市水利局長周廷彰今天即在臉書發文表示，「雖然已經輪值快3天，昨晚接到台南市的需求，水利局同仁們半小時內即刻整備出動大型抽水機，漏夜在凌晨4點到達支援地點進行抽水作業，希望台南的鄉親們早日脫離淹水之苦」。

周廷彰說，台中市共有31台大型抽水機，這次水利署通知市府支援南部災情，台中市立即出動8台大型抽水機及操作廠商，於今天凌晨4點趕到台南市北門積水地區，協助抽水救災。他表示，北門地區因位在海邊，日前因熱帶低氣壓帶來豪大雨，導致地方淹水，加上中元節這兩天適逢大潮，才導致積水不退，希望透過抽水機等進駐抽水，能協助當地積水早日退去，讓居民可以恢復正常生活。

台中市水利局出動八具大型抽水機協助台南北門地區抽水救災。（台中市水利局提供）