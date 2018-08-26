豪雨造成路面坑洞 高市工務局動員300人搶修

豪雨造成高市路面坑洞，工務局犧牲假日搶修。（記者葛祐豪攝）

2018-08-26 12:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕8月22日起，高雄受熱帶性低氣壓影響，時雨量超過108公釐，造成數百處路面毀損坑洞，工務局犧牲假日動員近300人搶修，要在星期一上班前，給市民安全的通車環境。

趁著雨勢稍歇，高雄市工務局長蔡長展、副局長到司機、幕僚共65人，兵分4路，1天內要「揪出」全市寬30米以上303條主要道路的所有坑洞，並同步派工填補，30個管線單位也配合巡補。

工務局表示，這2天每天平均出動機具188輛、279人火速復舊，將主要幹道的樹木扶正，阻礙通行的路段，大部分也已先行搶通，接下來重點轉向全市道路的大小坑洞。

工務局指出，市區重要道路的坑洞破損，預計今天完成坑洞臨補，視天氣較為放晴後，再採熱料AC進行二次修補改善，以避免路面再次破裂。

今天白天，工務局養工處共派出4養護隊、32工班，夜間則有10工班，按責任區及1999通報案修補坑洞，9個管線單位也動員超過82人、56輛車趕工，希望趕在星期一上班前，還給市民安全的通車環境。

至於路面汙水工程工作井周邊的路面，這波豪雨增加許多坑洞，工務局長蔡長展特別要求水利局今天自主檢查，並先填補。