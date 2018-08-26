雨停水卻淹更深！空拍機直擊台南北門汪洋慘況...

2018-08-26 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓為中南部帶來劇烈雨勢，23、24日的強降雨造成台南北門區的錦湖國小淹水嚴重，新圍社區則無嚴重淹水，不料昨（25日）雨勢停歇後，錦湖、新圍部落卻在昨天清晨突然開始淹水，眼見水位越來越高，狀況危急，北門區公所、消防隊和國軍動用膠筏及救生艇撤離約50人，有空拍玩家記錄下當地淹水慘況。

空拍玩家「大雄空拍」在臉書粉絲頁PO出25日北門區淹水空拍影片，只見許多社區都成水鄉澤國，民眾涉水，寸步難行，部分淹水嚴重的地區甚至只能用橡皮艇進出；雨停水卻淹更深？「大雄空拍」指出，前兩日的暴雨新圍並無嚴重淹水，但在雨勢停歇後的25日清晨，卻突然淹水，呼籲有關當局要好好正視問題的根源。

逢雨必淹的錦湖國小更慘，在暴雨襲來當下就已滅頂，至今已經淹3天餘，「大雄空拍」表示，錦湖社區淹水數十年了，情況不但沒改善，還越來越糟，錦湖國小校長向他提出拍攝請求，但因交通受阻，只能從白米社區遠距離拍攝，嘆「常態性的淹水，一代接一代，只因...這是偏鄉......」。

對於無雨卻淹水，北門區長曾榮嘉稱，新圍、錦湖吳保宮周邊24日並未積淹水，但因外水消退全往新圍、錦湖部落排，才造成沒下雨卻淹水的災情，25日晨突然淹水，水位深達60公分以上，區公所、消防隊和國軍動用膠筏及救生艇撤離約50人。