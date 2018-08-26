到中南部救災 免費搭高鐵

連日豪雨，中南部災情慘重。台灣高鐵今天宣布，即日啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，協助救災團體均可免費搭乘高鐵。（資料照）

2018-08-26 12:23

〔記者陳宜加／台北報導〕連日豪雨，中南部災情慘重。台灣高鐵今天宣布，即日啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，協助救災團體均可免費搭乘高鐵。

高鐵表示，823熱帶性低氣壓挾帶豪大雨侵台，造成雲林以南多處地區傳出淹水災情，高鐵秉持「人飢己飢、人溺己溺」人道關懷並善盡企業社會責任，即日起啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，開放各地前往南部救援的救災、醫療團體，申請免費搭乘高鐵。

高鐵指出，救援專案即日起開放申請，截止日期視搶救進度而定，前往協助的救災、救援團體，起、訖站須有一站為雲林站、嘉義站、台南或左營站，救災團體最晚應於乘車前1小時提出申請，以利座位安排。

高鐵表示，申請時撥打高鐵客服專線4066-3000（手機請加02），苗栗地區請撥 4266-3000，台東、金門地區請撥4666-3000，馬祖地區請撥02-4066-3000，客服專線服務時間為每日上午6時至晚上24時，高鐵將與申請人確認車次與座位，申請代表人並應持個人身分證件與所屬團體證件，領取車票後搭乘。

為維護旅運安全，救援團體攜帶救災物品請遵守台灣高鐵「旅客運送契約」規定，每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，或長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤。

高鐵也說，搭乘協助申請為高鐵無償提供的人道救援協助，誤點或運轉變更或運行中斷時，將不辦理賠償。考量資源有限，高鐵有最終同意申請與否的權利，如有不符協助搭乘資格而使用者，仍須照章補票。

高鐵強調，盼與政府攜手同心，為救援工作克盡心力，將各界對災區關懷「高速傳愛」，協助災民早日重建家園。此外，鑑於近日仍有可能持續降雨，高鐵公司已啟動應變機制，嚴密監控全線豪雨、洪水狀況，以確保旅客及營運安全，並敬請旅客出門乘車時務必多加留意，注意自身安全。

台鐵則表示，中央應變中心如有指示災區救援，台鐵局立即配合啟動。救援團體如有座位需求，請各站轉知客座股協助處理。