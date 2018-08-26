祖父母節 「956樂團」捎愛 樂音陪阿公阿嬤

「956樂團」捎愛演奏，陪伴長青養護中心阿公阿嬤們歡度「祖父母節」。（記者陳賢義攝）

2018-08-26 12:10

［記者陳賢義／台東報導］今是「祖父母節」，台東關山「956樂團」捎愛，以悠揚樂音陪伴長青養護心中心的阿公阿嬤，還送上人氣最夯的「關山米乖乖」，「天黑黑」、「四季紅」、「滿山春色」等音樂響起，阿公阿嬤嘴裡吃甜甜，還開心的跟著啍唱，滿室溫馨，好不開懷。

政府訂定每年8月第4個週日是「祖父母節」，藉此鼓勵社會甚至家庭能重視長者，意義非凡，956樂團的探望，讓平日在養護中心生活作息規律的阿公阿嬤們，生活增添驚喜，神情變得好愉悅。「天黑黑袂落雨，阿公仔舉鋤頭袂掘芋」這朗朗上口的台灣童謠節奏，讓坐在輪椅上的阿公阿嬤們開心的跟著哼唱。

956樂團的團員除了阿公輩的薩克斯風手羅雙喜外，餘4位都是國、高中生，為了取悅阿公阿嬤們，精心挑選好幾首老歌。團員胡說表示，有的歌曲如「天黑黑」、「四季紅」、「滿山春色」等，年代都比自己的爸爸、媽媽還久遠，仍然賣力表現，幸好阿公阿嬤都很捧場。

關山鎮農會總幹事邱美玲得知樂團要去用音樂陪伴老人家，特地贊助目前市場紅不讓零嘴「關山米乖乖」。邱阿公邊聽老歌邊吃著米乖乖，直說這就是老年生活最棒的享受了。結束之際，阿公阿嬤依依不捨跟樂團說可不可以逢年過節都來，團員允諾有機會一定會再來。