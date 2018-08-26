暴雨未停！西南氣流影響至週五 南部4縣市慎防大豪雨

今日台灣受到西南氣流影響，南部及東南部地區降雨仍明顯，白天起降雨範圍將會慢慢北移至中部地區，中南部及東南部地區有機會降下豪雨。（資料照）

2018-08-26 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到西南氣流影響，南部及花東地區降雨已有局部大雨甚至豪雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，下午在熱力作用加乘下，需留意瞬間較強降雨亦有達到大雨或豪雨的機率，晚上南部地區降雨則會更加明顯。氣溫部分，今日各地雲量較多，高溫來到29至32度。

中央氣象局指出，由於受西南氣流影響，今日屏東縣有機會發生局部大雨或豪雨，台南、高雄及台東地區則有機會發生有局部大豪雨，而連日降雨，山區需慎防坍方及落石，民眾避免前往山區活動，低窪地區則需慎防淹水。另外，今日午後中部以北及東半部地區亦有局部較大雨勢發生機率。

今日空氣品質部分，受西南風增強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級。

週一至週三（27日至29日）受到低壓帶及西南氣流影響，中南部及東南部有陣雨或雷雨，且不排除有大豪雨發生機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；提醒民眾近期天氣仍不穩定，易伴隨短時強降雨。週四、週五（30日、31日）預計太平洋高壓增強，西南氣流強度會稍微減弱，降雨空檔時間增加，但台灣仍受低壓帶及西南風影響，中南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）