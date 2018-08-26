中央災害應變撤除3小時又重開 嚴防西南氣流再釀災

2018-08-26 00:51

〔記者吳仁捷／台北報導〕防範下一波西南氣流再度釀災，主政淹水災情的經濟部25日晚間7時撤除中央災害應變中心後，事隔3小時，25日深夜10點再度開設應變中心，與嘉義縣、台南市與高雄市等地方政府同樣維持二級開設防災，但經濟部、國防部等部會應變小組仍是一級開設，保持高度警戒，隨時投入災害防救、災後復原。

中央災害應變中心統計，截至25日晚間10點，都撤銷淹水及河川水位警戒，曾傳出淹水的台中市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市與屏東縣等7縣市，曾傳出1232處積淹水，但已有1161處退水。

另淹水地區中，在嘉義縣傳出水利設施災情，於八掌溪台1線八掌溪橋下游左岸部分堤防輕微毀損，也已搶修險完成。因應豪大雨侵襲南台灣，經濟部水利署除預布全台1084部大型抽水機，另調派56部大型移動式抽水機隨災情支援地方，其中以支援台南市、調派38部最多，25日晚間更再調派嘉義縣、台南市各25部、12部大型抽水機。

水庫濁度部分：集集攔河堰14,800、曾文水庫2,327、南化水庫201、高屏溪攔河堰9,200；水庫放水狀況：

目前鯉魚潭水庫（4.88cms）、烏山頭水庫（49cms）自由溢流；集集攔河堰（380cms）、白河水庫（10cms）、曾文水庫（100cms）、牡丹水庫（41cms）等水庫則是調節性放水，呼籲民眾不要進入下游行水區。

而曾停電的69503戶，也都完成搶修。