恆春豎孤棚「雨神同行」！滿州體育會奪冠 斬斷大光連霸

滿州體育會「雨神同行」斬斷大光連霸。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-25 23:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有143年歷史的屏東恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚在恆春東門城外舉辦，藝人白冰冰、王中平、張秀卿陸續登台，加上搶孤拚獎品活動炒熱氣氛後，豎孤棚大賽由老牌滿州體育會張齊嘉隊率先攻頂，斬斷大光觀林寺三連霸 ，搶下冠軍順風旗及30萬元獎金，也是睽違5年後，再由滿州隊伍奪冠，第二名則由高山巖福德宮隊拿下。

25日晚上9點39分擲筊決定的比賽時間一到，競賽選手們第一階段用疊羅漢方式奮力向上攀爬，在豪大雨侵襲下難度增加許多，加上木柱上塗有高達250公斤的牛油，幾度出現選手不慎跌落受傷小意外，選手索性先刮牛油後休息等待第二階段，大雨也減弱往年牛油飛散場景，場下觀賽民眾穿雨衣撐傘觀戰畫面，更蔚為奇景。

攸關勝負的第二階段，老經驗的隊伍們耐心地先綑綁布條，交由攻旗手迅速攻上13公尺高孤柱，觀眾們紛紛抬頭看著隊伍搶攻孤棚頂。滿州體育會隊攻旗手彭威華技高一籌，甩開對手追趕翻上棚頂，依習俗在臉上抹牛油後，搶下冠軍順風旗！2013年同是大雨滂沱中的大賽，滿州海珍珠肖郎隊也曾奪冠，堪稱「雨神同行」隊伍。

後續名次為第二名高山巖福德宮隊、第三名為德和福興宮、第四名泉南宮、第五名宜蘭杏輝、第六名炭烤100分。

今年參與的32支隊伍，高手如雲。除了連續多年參賽的滿州海珍珠肖郎隊，前來尋求連霸的去年冠軍大光觀林寺、亞軍大光社區、來自宜蘭頭城杏輝藥品隊、冬山鄉公所都參賽，時值選舉年，也有張齊嘉、盧玟欣、蘇清泉等候選人冠名隊伍參賽，盼求個好彩頭，來自搶孤發源地的中國福建龍海搶孤協會特別派員觀摩，明年可望報名共襄盛舉。

恆春鎮長盧玉棟說，爬孤棚第一要有體力，第二是柱子上綁布條有要訣。此外，豎孤棚是中元節祭拜好兄弟所衍生的活動，參賽前一定要拜拜，攻旗後一定要以牛油抹黑臉，以免觸犯忌諱，未來可望增加更多周邊活動，增加觀戰民眾的參與感。

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上萬民眾爭睹豎孤棚大賽。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚選手在大雨中拚搏。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚選手在大雨中拚搏。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚選手在大雨中拚搏。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚選手在大雨中拚搏，觀眾冒雨欣賞。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚選手通力合作搏。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚選手在大雨中拚搏。（記者蔡宗憲攝）

豎孤棚選手冒雨拚搏。（記者蔡宗憲攝）

恆春豎孤棚在大雨中舉辦。（記者蔡宗憲攝）