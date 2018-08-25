西南氣流接力報到 週日全台嚴防豪大雨

明天受西南氣流影響，各地天氣不穩定，須留意局部大雨或豪雨。（資料照）

2018-08-25 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）熱帶性低氣壓開始逐漸遠離台灣並減弱，但是受其外圍環流雲雨帶影響，各地還是都有降雨情形，西南氣流又接著報到，預計今天深夜開始影響台灣，明（26）日各地還是要注意局部大雨或豪雨，也要提防有豪雨情況的機率，請民眾多加注意氣象局更新。

根據中央氣象局預報，今晚至明（26）日清晨受西南氣流影響，南部地區開始會有明顯降雨；白天降雨範圍將會逐漸擴展至中部及東南部地區；晚上雨勢恐更加明顯，尤其中南部及東南部地區會有豪雨狀況，不排除局部區域有大豪雨發生的機率；其他地區明天也會有短暫陣雨或局部大雨情況發生，提醒民眾外出要記得攜帶雨具。

針對降雨情況到底何時才能緩解，天氣風險公司表示，可能要等到下週三、四，待西南氣流逐漸減弱，雨勢才會趨緩，之後高壓逐漸向西延伸增強，各地天氣狀況才會逐漸穩定。但因為這幾天的連日降雨，如欲前往山區的民眾需慎防坍方及落石，低窪地區也要注意淹水狀況。

氣溫方面，明天各地多屬雲量多且降雨的天氣型態，白天高溫不至於會太炎熱，預測約29至32度。

紫外線方面，明天全台多為高量級，而花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣則為過量級，雖然明天降雨明顯，但還是要注意紫外線防護工作要做足。

空氣品質方面，北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級

另外，西南氣流影響之下，明日上午起台中以南、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖沿海空曠地區將有8至10級強陣風出現，請注意；台灣各地及澎湖、馬祖沿海地區有長浪發生的危險，前往海邊活動請注意安全。

明日各地氣溫預報。（翻攝自中央氣象局）

明日各地紫外線概況預報。（翻攝自中央氣象局）