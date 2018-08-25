桃市將增7停車場 周邊住戶享月租8折優惠！

桃園市政府爭取前瞻計畫補助建置停車場，獲得7項補助。圖為桃園市立圖書總館新建工程完工後示意圖。（桃園市政府交通局提供）

2018-08-25 23:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蓋停車場，周邊住戶可享月租8折優惠！

解決桃園市人口增加，公共停車空間不足問題，桃園市政府今年已增設12處停車場，並持續向中央爭取前瞻計畫補助增建，經交通部公路總局審核首批申請7案確定「全數獲補助」，共核定近11億元，將在桃園、中壢、平鎮、楊梅及八德五區興建停車場，總計提供2292格汽車停車位、1011格機車位，預計2020年陸續完工，並將提供月租服務，鄰近停車場住戶還可享月租8折優惠。

桃園市政府交通局停車管理工程科代理科長魏光譽表示，7處停車場位於商業交通核心區且都是地下停車場，分別是桃園區文昌公園、中壢國小、桃園市立圖書總館、平鎮區文化公園、楊梅區公所行政大樓、八德區北景雲運動中心及中壢區文化公園，總經費25.24億元，其中市府負擔14.24億元，其餘每案由前瞻補助6000餘萬元至2.4億元不等；其中，北景雲統包工程已決標，文昌公園將於本月底決標，市立圖書館正進行工程招標的書圖公開閱覽，其餘4案也都進入細部設計，都可於今年開工。

魏光譽表示，增設的停車場都為付費停車場，桃園市一般是1小時收費30元，但收費標準需待正式營運才能確定，不過確定的是，停車場都會提供月租服務，且住在停車場附近300公尺的住戶，可享月租8折優惠，此外，新設置的停車場將視未來經營業者喜好，提供如e-Tag、車牌辨識等智慧設施，並於APP停車資訊上顯示剩餘格位訊息，方便車主找車位。

交通局指出，今年新增12個停車場，包含桃園區憲兵隊、武陵小段停車場、三民路橋周邊、中路停一、停三、停五、停六，中壢區石頭段、平鎮忠貞二、忠貞三公有停車場，八德瑞翔段停車場及擴大楊梅四維停車場，總共新增850格汽車停車位及400格以上機車停車位。

此外，市府還有桃園區廈門街、武陵高中專科教室、北區青少年活動中心、平鎮新富市場、桃園區中正公園、龜山區停十八停車場及桃園區殯葬綜合大樓等7件停車場興建補助正在中央進行審查，核定後可望再增加1900格汽車停車位及800格以上的機車停車位。