一張圖讓你秒懂！本次熱低壓降雨劇烈程度 勝過八八水災

「天氣即時預報」粉專在臉書發文比較，莫拉克風災及本次劇烈降雨的差異，發現莫拉克帶來的總雨量雖比本次的熱帶低壓多，但本次的熱帶低壓卻是在短時間內下完「非常多的雨勢」，且「降雨劇烈程度」幾乎都比八八水災當時強。（圖擷自「天氣即時預報」臉書）

2018-08-26 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕近日南部連續下了數日豪雨，在中南部造成不少嚴重災情，「天氣即時預報」粉專25日晚間也在臉書發文比較，莫拉克風災及本次劇烈降雨的差異，發現莫拉克帶來的總雨量雖比本次的熱帶低壓多，但本次的熱帶低壓卻是在短時間內下完「非常多的雨勢」，且「降雨劇烈程度」幾乎都比八八水災當時強。

「天氣即時預報」臉書粉專於25日晚間針對近日熱帶低壓帶來的劇烈降雨分析，相較於莫拉克颱風帶動的「大規模西南氣流」，為平地及山區都帶來劇烈雨勢，本次熱帶低壓雖然主要是影響平地，但在時雨量、總雨量上兩次都非常劇烈，其中，嘉義的時雨量兩次分別為67mm與68mm；台南雖然是莫拉克較大，但兩次都很劇烈；高雄則是本次熱帶低壓較大，且更達到「異常劇烈」（108mm）的程度。

在總雨量方面，雖然是3縣市都是「莫拉克較多」，但主因則是莫拉克影響時間更長，本次則是在更短的期間內就下完「非常多的雨勢」，像是以「嘉義、台南」來說，莫拉克比本次雨量多出約100mm，但本次降雨時間，卻比莫拉克少40％以上，顯示「雨勢非常急」，其中，嘉義的平均時雨量為莫拉克降雨強度的「1.76倍」，台南是「1.48倍」；高雄則是「0.92倍」，只比莫拉克稍弱，且高雄還曾出現時雨量108mm/hr的極端暴雨，讓排水壓力大增。

「天氣即時預報」指出，本次降雨在「平地或近山區平地」，總降雨量雖不及八八水災，但「降雨劇烈程度」幾乎都比八八水災當時強，加上山區大雨、水庫洩洪、潮汐變化，都讓城市的排水受到更大的挑戰。「天氣即時預報」也提到，其實「未來的極端降雨，可能愈來愈頻繁」，並提醒不論是政府的治水與防洪政策，還是人民的防災、危機意識，許多思維都需要重新思考，大規模的調整已是必然，不能再用以前的作法來應變未來的災害。