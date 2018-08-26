積水退去後 小心「鉤端螺旋體病」

2018-08-26 00:06

〔記者王捷／台南報導〕南部大雨積水，有民眾苦中作樂在積水中游泳、跳街舞，不過衛生局提醒，要小心積水帶來的鉤端螺旋體菌，2000年時泰國水災後曾造成近200人感染鉤端螺旋體病死亡，該菌能感染所有的哺乳類動物，並造成腎臟慢性感染，受感染者的尿液排菌在淹水環境中，透過口、皮膚感染，疾管屬也將該菌視為災後重點監測之疾病，若身體有不適應該盡快就醫。

依疾管署指出，端螺旋體病是一種常見的人畜共通傳染的細菌性疾病，經由口、皮膚等直接觸病原菌而受感染，無論感染者是人或畜，會有發燒、黃疸、血尿、肝、腎衰竭等症狀，傳染途徑則是病原體尿液污染的水源、食物。

如有病原菌存在淹水地區、污水中，可經由皮膚傷口進入人體而感染，另外，也有可能由口腔黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口侵入，潛伏期為4到19天，通常為10天，臨床表徵不一，有90%類似感冒的輕微症狀，約5-10%受感染者，發生致命的黃疸症狀。

鉤端螺旋體病典型的症狀包括高燒、嚴重頭痛、畏寒、肌肉痠痛及嘔吐，另外還可能出現黃疸、結膜充血、腹痛，部分嚴重型患者若未接受及時診斷及治療，會進展到腎衰竭、肝衰竭等病變。此病如經早期診斷並投予有效之抗生素，通常可完全治癒，但本身有肝、腎等慢性疾病且未經適當治療者之死亡率可能達20%。

衛生局建議，在積水過後，應該進行環境清潔、消毒，涉水時應著防護膠鞋，避免接觸污染水質，工作完畢後，即刻以肥皂充分洗淨。也忘記要預防登革熱，清除孳生源積水，市民水災後若出現發燒、腹瀉、畏寒、骨頭關節痛，應儘速就醫，且告知為淹水戶，以利醫師診斷，等積水退去，衛生所將對淹水戶發放漂白水及衛教宣導注意事項。