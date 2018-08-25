虎尾中元普度大拚場 ！鋼管秀開跳 警站崗「福利沒了」…

清涼秀登場，但一旁就有員警站崗。（記者廖淑玲攝）

2018-08-25 21:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕素有「北基隆、南虎尾」的虎尾中元普度今晚盛大登場，普度區各顯神通互相大拚場，冰雕、鹽雕、肉山、滿漢全席，火辣鋼管秀全都登台開演，大雨乍歇，雨過天晴，在地居民趁夜出遊，外地遊客也紛紛湧入看熱鬧，城開不夜！

虎尾中元普度向來被推崇是台灣最熱鬧的中元普度，虎尾中元節傳統分成東、西、南、北、中、福德和德興宮七區進行普度，各區都大顯神通，互相較勁，擺滿五花八門的祭品。

各地廟口普度常見，虎尾中元節則是封街普度，今天起市區及圓環封街分區擺滿供桌，大士爺、翰林所、同歸所、孤衣山展現紙紮藝術，要讓「好兄弟」吃飽喝足還穿得漂漂亮亮不搗蛋！

東區推出最應景的鬼妝派對，雲林「東京奧運台灣正名」連署站也在現場宣傳，吸引許多遊客加入連署；雲林縣長李進勇、立委張麗善都到場和民眾同樂，全場熱鬧滾滾。

入夜後，外地遊客大量湧入，將虎尾市區及圓環擠得水洩不通，走完各區要超過3個鐘頭，有吃有玩成為年度盛事，讓遊客回味無窮。

各普度區為炒熱氣氛都有舞台表演，還請來吉普車鋼管女郎定點熱舞，但一旁就有員警「站崗」，未有進一步不雅動作，雨勢停停歇歇，仍澆不熄大家熱情，人手一傘爭看表演。

虎尾警方為避免普度祭典變調，配合雲林縣警察局各分局警力支援在各普度區布署警力，全程盯梢蒐證，嚴防春光外洩的露點場面，讓觀眾大喊：「好兄弟沒有福利！」

精美排樓、美不勝收的花燈表演。（記者廖淑玲攝）

最應景的鬼妝派對，讓遊客玩得最嗨。（記者廖淑玲攝）

各式創意供品。（記者廖淑玲攝）

讓人暑氣全消的美麗冰雕。（記者廖淑玲攝）

全羊全豬的傳統肉山供品。（記者廖淑玲攝）

用冰雕的「虎尾2018」。（記者廖淑玲攝）