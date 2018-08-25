嘉義沿海淹水不退 棺木「坐船」出殯…

東石鄉西崙村有喪家因淹水延後1天出殯，今天在嘉義縣水上救生協會理事長呂文正等人協助下，讓棺木「坐船」順利出殯。（嘉義縣水上救生協會提供）

2018-08-25 21:35

〔記者曾迺強／嘉義報導〕日前的823暴雨，讓嘉義縣沿海鄉鎮幾乎泡在水中，今天天氣雖放晴，朴子市、義竹鄉等地積水陸續退去，但東石鄉、布袋鎮仍有村落淹水高度不減反增，東石鄉西崙村有喪家因為淹水，延後1天出殯，今天在嘉義縣水上救生協會理事長呂文正等人協助下，讓棺木「坐船」順利出殯。

縣府水利處長林谷樺說，水路經貴舍大排時溢提，才造成前述地勢低窪地區積水不減反增，已調派10多組抽水機組抽水。

東石鄉西崙村栗子崙位處縣道157線，但道路北側東崙段及南側布袋鎮過溝地區因淹水未退，車輛無法通行，有戶喪家原定昨天出殯，卻遇上淹水，只好延後。呂文正今天與3名隊員將棺木移到特殊支架上，讓棺木浮在水面，以人力運送遺體到約500公尺的龍崗派出所前，再以車輛接駁至嘉義市殯葬管理所火化。

住戶用膠筏拖神明 逃離家園

至今晚為止，東石鄉東崙村、西崙村、掌潭村、溫仔村以及布袋鎮過溝地區，淹水仍未見消退，掌潭村淹水高度甚至可達一層樓，當地林姓住戶用膠筏拖著家中供奉的神明，逃離家園，形成奇景；還有災民一早開臉書直播當地慘況，嫁到外地的鄉親自嘲「有家歸不得，只能透過臉書才知道慘況」。

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東石鄉掌潭村民用膠筏拖著家中供奉的神明，逃離家園，形成奇景。（縣議員姜梅紅提供）