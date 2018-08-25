超大豪雨灌飽 烏山頭水庫2年來首次溢洪

台南烏山頭水庫達到滿水位，2年來第一次自然溢洪。（記者楊金城攝）

2018-08-25 22:00

〔記者楊金城／台南報導〕超大豪雨灌飽台南官田烏山頭水庫達到滿水位，2年來第一次自然溢洪，對照6月初蓄水率只剩個位數快見底的庫底，反差很大。遊客難得一見溢洪。

嘉南農田水利會烏山頭管理處主任洪振東說，烏山頭水庫曾在88年莫拉克、102年康芮、105年梅姬颱風因滿水位而溢流，這次相隔2年，昨天溢洪量高達1106萬噸，截至今天水位59.2公尺，畜水量8879萬噸，溢洪量從前天155減到78cms。