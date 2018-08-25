北港朝天宮中元普渡 1500斤水果山5分鐘搬空

青菓舖開放水果拿取，不到5分鐘就被拿光光。（記者廖淑玲攝）

2018-08-25 20:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港朝天宮今天下午在廟前廣場周圍舉辦中元節普渡法會，鎮內各行各業都準備豐盛普渡供品祭拜「好兄弟」，其中，青菓舖準備了1500斤各種水果，在法會後開放拿取，許多人拿著飼料袋、大塑膠袋「掃貨」，不到5分鐘就搶光光。

北港早年商業交易熱絡，每年普渡時各行各業以「舖戶」為單位準備供品，今天各舖戶都準備各式各樣供品，除了白米、油、醬油、餅乾、糖果，還有玩具、化粧品、奶瓶及牛奶等，讓男女老幼的「好兄弟」各取所需。

朝天宮普渡法會今天下午2點半開始，其中青菓舖準備豐盛五湖四海宴、化粧品，一長條供桌上還擺了蘋果、水梨、西瓜、龍眼、楊桃及檸檬等1500斤的水果，在普渡後就開放給民眾及信徒自由拿取，現場還特別以封鎖線區隔，且派人在現場管制。

4點半現場已圍了數十名民眾，但見有人拿著飼料袋、環保袋、大大小小的塑膠袋在一旁等待，現場人員一再宣傳鑼聲敲三聲才開始拿，不過5點過後鑼聲一響，所有民眾全都蜂湧而上把桌上水果一堆一堆往袋子裡丟，甚至爬到桌上，不到5分鐘滿桌水果搶光光，堪稱中元普渡一大奇景。