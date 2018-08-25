最新統計：823水災釀7死101傷 仍有144處淹水

0823熱帶低壓水災中央災害應變中心今晚8時撤除，截至目前，全台還有144處處於淹水狀態。（記者楊金城）

2018-08-25 20:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕0823熱帶低壓水災中央災害應變中心今晚8時撤除，截至今晚8時災情統計，這次水災共造成7死101傷，疏散撤離6898人，造成6萬9503戶停電，農損達3億6903萬2000元，後續由經濟部依降雨狀況評估機動成立應變中心。

由於這次水災散布台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市與屏東縣等八縣市、1232處傳出淹水，目前仍有144處淹水，加上台灣南部仍在豪雨警戒區中，包括嘉義縣、臺南市、高雄市等地應變中心及經濟部應變小組仍維持開設，目前停電戶均完全修護；而水庫濁度部分：集集攔河堰14,800、曾文水庫2,399、南化水庫201、高屏溪攔河堰8,700。

水庫放水狀況：阿公店水庫（9.85cms）維持空庫排砂、鯉魚潭水庫（2.07cms）、烏山頭水庫（54cms）自由溢流；集集攔河堰（380cms）、白河水庫（10cms）、曾文水庫（100cms）、牡丹水庫（41cms）等水庫均進行調節性放水，呼籲下游民眾留意，慎勿進入行水區發生危險。