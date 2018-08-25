雞籠中元祭 普度祭拜好兄弟

2018-08-25 20:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天農曆7月15，雞籠中元祭在主普壇舉辦普度，以山珍海味、滿漢全席供品款待好兄弟，深夜跳鍾馗後，象徵主普任務已經完成，將於9月10日（農曆8月1日）下午5點在開基老大公廟關龕門，晚上6點30分交接手爐給明年主普的許姓宗親會。

文化局指出，中元普度分私普、公普，私普為居民、社團、社區、寺廟、公司行號在7月任一日舉辦，公普又稱大普，早年於農曆7月26日舉辦，民國41年起配合政府節約政令，統一改在農曆7月15日舉行，公普時設壇於慶安宮，設醮於主普壇，費用由輪值主普的宗親會籌集。

普度在供桌上以山珍海味供品、滿漢全席祭奉，除了各式葷素美食，為了供西洋孤魂享用，也準備牛排、漢堡、蛋糕等供品，桌後還有用麵糰捏製的各式供觀賞的手藝品，稱為「看桌」或「看牲」，用意猶如現代的慶宴，除了準備豐盛佳餚，也聘請康樂隊以娛來賓，表達對好兄弟的敬意。

市長林右昌說，普度精心準備各類供品供奉、招待好兄弟，尤其看牲更是民間科儀與技術的展現，相信今年普度會圓滿順利。

普度儀式直到今晚11點，主普壇開始跳鍾馗，是為了避免好兄弟流連不返，請鬼之剋星鍾馗趕鬼，跳鍾馗後也象徵完成主普任務，將於9月10日（農曆8月1日）在開基老大公廟進行關龕門、交接手爐儀式，象徵薪火相傳，也代表戊戌年雞籠中元祭正式圓滿落幕。