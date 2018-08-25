豪雨過後 疾管局提醒3步驟防疫

2018-08-25 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕由於近日豪雨襲台，疾管局今（25）日提醒民眾，除了日益嚴重的水災，更需留意飲食衛生，災後清理家園，避免感染各種傳染病及登革熱。

登革熱疫情在中南部日益加劇，病例數逐漸上升，疾管局於今（25）日表示，將持續針對個案住家及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、噴消毒及民眾衛教等防治工作。民眾應在豪雨後落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，避免病媒蚊孳生。

在清潔工作的同時，疾管局也提醒民眾須做好個人防護，落實「清除、清潔、消毒」防疫三步驟：首先，要清除病媒蚊孳生源，必須徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源；接著，在清理家園的同時，務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免遭生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

最後，則要注意飲食及環境衛生，若是蓄水池遭汙染，應確實清洗，消毒後再蓄水，別忘記以含氯漂白水擦拭居家環境、廚具、餐具，也依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，降低感染疾病的風險。

疾管署提醒，民眾一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可先至「預防登革熱專區」查詢登革熱NS1快篩院所等資訊後就近就醫；也提醒醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1抗原快速診斷試劑輔助診斷，以利及早診斷通報與執行防疫工作，降低疫情傳播的風險。