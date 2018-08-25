豪雨炸南台 26日停班課資訊看這裡（持續更新）

2018-08-25 21:27
南部部分地區災情慘重，許多民宅內的積水仍然沒有減退。（記者楊金城翻攝）
首次上稿 19:32
更新時間 21:27
〔即時新聞／綜合報導〕近日受熱帶性低氣壓影響，中南部大雨成災，昨日熱帶性低氣壓自竹苗出海後，正持續往西北移動，不過部分南部地區到今日仍有積水未退，其中高雄市部分地區，因降雨致河川水位暴漲，通行困難且有致災之虞，市府晚間宣布那瑪夏、桃源及茂林等3區26日停止上班及停止上課。
26日全台各縣市停班停課資訊如下，將陸續更新：
【北部】
基隆市：尚未宣布。
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
【中部】
台中市：26日正常上班上課。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
嘉義縣：26日正常上班上課。
嘉義市：尚未宣布。
【南部】
台南市：尚未宣布。
高雄市：茂林區、桃源區、那瑪夏區26日停班停課。
屏東縣：尚未宣布。
【東部】
宜蘭縣：尚未宣布。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主
近日受熱帶性低氣壓影響，中南部大雨成災，部分南部地區到今日仍有積水未退。（圖擷自氣象局網站）