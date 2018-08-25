豪雨炸南台 26日停班課資訊看這裡（持續更新）

南部部分地區災情慘重，許多民宅內的積水仍然沒有減退。（記者楊金城翻攝）

2018-08-25 21:27

首次上稿 19:32

更新時間 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日受熱帶性低氣壓影響，中南部大雨成災，昨日熱帶性低氣壓自竹苗出海後，正持續往西北移動，不過部分南部地區到今日仍有積水未退，其中高雄市部分地區，因降雨致河川水位暴漲，通行困難且有致災之虞，市府晚間宣布那瑪夏、桃源及茂林等3區26日停止上班及停止上課。

26日全台各縣市停班停課資訊如下，將陸續更新：

【北部】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

【中部】

台中市：26日正常上班上課。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

嘉義縣：26日正常上班上課。

嘉義市：尚未宣布。

【南部】

台南市：尚未宣布。

高雄市：茂林區、桃源區、那瑪夏區26日停班停課。

屏東縣：尚未宣布。

【東部】

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主