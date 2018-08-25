社會課綱完成首輪審議 附錄增兒童權利公約內涵

教育部部長葉俊榮（左2）主持12年國教課審大會，今（25日）傍晚已完成社會領綱首輪審議，大致底定相關架構，並還提案新增兒童人權公約等精神內涵，要讓學子從國教中學習自身權益。（教育部提供）

2018-08-25 20:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部審議12年國教課綱，今傍晚6點順利完成社會領域課程綱要的第一輪審議，如高中歷史放開過往天朝史觀架構，將採主題式教學，今天更有學生代表提案，在附錄中新增兒童人權公約等內涵，獲無異議通過，讓未來學子能從國教中，學習自身權益。

教育部表示，今完成社會領綱今傍晚已完成首輪審查，但在過去多場課審大會中，有不少提案，需要研修小組回頭修正文字，再送回大會進行第二輪審議，但第二輪課審大會只能就文字部分進行修正提案，無法再提課綱內容重大更動，因此，社會領綱今日審完首輪，就算大致底定。

外界關注社會領綱，其中高中歷史部分冒出中國史爭議，部分聲浪質疑「去中國化」，但教育部、國教院、課審大會委員及研修小組成員等皆澄清，歷史是從過去中國朝代編年史架構，改為主題式教學，並無去中國化疑慮。

而課審大會學生代表廖浩翔則關注學生權益，他表示，原先課綱草案中，提到學生權益、校園人權時，僅用憲法等相關法令，但卻沒提到國際兒童人權公約，為了加強，提案要求社會領綱進行補充；最後該提案獲大會委員無異議通過，廖浩翔認為，很感動，未來將由研修小組回頭檢視並補充兒權內涵，不僅教學現場必學，師長面對學生爭取權益時，也能更加理解，降低師生衝突，達到彼此尊重。

課審委員李雅菁說，兒童人權公約的內涵相當多，其實日前就曾在審議學習重點時，通過提案增加國小生的表意權，還有拒絕歧視的權利等，如今在附錄添加更多內容，將來教科書商在編書時，看到附錄，一定會加進書本內，不論國內外，兒童權利都受到同等尊重及保護，因此課審大會對此提案並無太大意見，無異議通過。