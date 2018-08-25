豪雨掏空嚴重路崩 龍崎182線40天塌3次

疑因路基遭豪雨沖刷、掏空，182線龍崎中坑段大規模崩塌。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-25 18:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南東區往高雄內門的交通要道182線，在龍崎中坑段附近，疑因連日豪雨造成路基掏空，發生大規格塌陷，擋土牆還斷裂、崩毀，待修復長度達45米，這已是7月中旬以來，此處第3度傳出災情，且受損程度逐次嚴重，市政府工務局將展開應急搶救。

182線平時車流往返頻繁，進入山區的龍崎段，更是重機、鐵馬族的最愛，避免發生危險，崩塌後，公所已緊急圍籬，進行單向管制，以策安全。

崩塌處位於21.3公里附近，在龍崎知名觀光廟宇中坑文衡殿前方，7月中旬，往內門方向的道路右側，首度出現沈陷，市政府第三工務大隊獲報，就回填、灌漿，緊急補救、復原。

到了7月底，現場路基因沖刷、掏空，再次發生崩塌，長度逾25米，但當時擋土牆並未受損，第三工務大隊也是緊急完成搶修。

熱帶性低氣壓導致連日豪雨，現場再度塌陷，該路段40天來3度受災，這次連擋土牆都扛不住，應聲斷裂、崩毀，掏空程度，令人怵目驚心。

第三工務大隊長王郁傑表示，將先打入鋼板樁，阻止土石繼續流失，避免道路完全崩塌，會在不造成交通中斷的前提下，全力執行復建工程。

王郁傑說，現場的擋土牆深度7.5米，研判是雨勢太大，下方遭沖刷、流失，導致大規模崩塌，初估復建經費需600萬元以上。

龍崎區長蕭琇華則指出，唯恐掏空路基，不堪再遭重壓，讓崩塌災情更加劇，緊急進行單側雙向通車的管制，籲請民眾注意引導標示，小心駕駛。