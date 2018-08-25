他捨食品檢驗師轉戰消防員 救3命獲封「十八尖山守護者」

莊朝閔外型陽光帥氣，曾是食品分析檢驗師的他有感生命的脆弱，加上對消防員的熱忱，毅然轉行投入消防工作。（記者王駿杰攝）

2018-08-25 22:28

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局光復分隊消防員莊朝閔外型陽光帥氣，曾是食品分析檢驗師的他有感生命的脆弱，加上對消防員的熱忱，毅然轉行投入消防工作，去年4月至今已在十八尖山的幸福亭與周遭成功挽救3名到院前心肺功能停止的患者，且都完全康復出院，被消防分隊封為「十八尖山守護者」。

現年32歲的莊朝閔家中成員多半是警、消公務員，他受家庭薰陶，參加消防特考，卻不幸落榜，由於他具有乙級證照，最後到公司企業擔任食品分析檢驗師，整天窩在實驗室化驗食品，調查食品中的糖度、微生物、二氧化硫等食品添加物有無符合規範，工作內容枯燥乏味。

莊朝閔說，擔任食品分析檢驗師期間曾看到不少消防員救災的新聞，他有感生命的脆弱，捫心自問發現自己對消防員有熱情，最後決定轉職，2011年順利考上消防員。

「救的不是一個人，而是一個家庭！」莊朝閔相當專注於救護技術精進，他說，去年4月8日與今年5月22日，位於十八尖山的幸福亭，接連發生2名中年男子爬山爬到一半，忽然暈倒失去生命跡象的案件，這2起案件的患者都是男性，年齡介於48歲到53歲，且都有就讀高中、大學的子女，2人都是爬十八尖山到幸福亭時忽然暈倒。

莊朝閔說，巧的是，當時都是他出勤救護，他在急救當下，看見患者的家屬在旁嚎啕大哭，喊著「快起來！」內心就相當有感，誓言一定要和死神打贏這場拉鋸戰，將生命搶救回來。

莊朝閔說，最後這2名男子都被他搶救回來，也完全康復出院，沒有其他腦部缺氧後遺症。他待的消防分隊距離十八尖山有6分鐘車程，幸福亭位於十八尖山的中繼點，救護車上去估計約花10分鐘，但人喪失呼吸心跳達7分鐘，就會進入腦死，因此他出勤這2件救護案，就等同和死神拔河，跟時間賽跑。

另外，本月9日莊朝閔接獲通報，一名80多歲男子在十八尖山附近發生氣喘，他趕抵現場，為對方高濃度氧氣治療，剛將擔架床定位，心思縝密的他就發現對方神情不對，檢查瞬間發現對方已經沒有呼吸，立即進行CPR，成功將患者從鬼門關拉回。