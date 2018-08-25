疫病》台中登革熱疫情拉警報！再增6例 最小僅4歲

大里開心農場引發群聚感染，造成台中登革熱疫情。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-25 18:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情延燒！今天公布新增6例登革熱病例，最小為4歲女童，都曾去過大里區東昇里「開心農場」或附近內新市場，台中至今累計15名病例，其中13人都是開心農場群聚感染，目前全市已列為登革熱高風險區，本週是阻斷疫情的關鍵期。

台中市衛生局指出，登革熱新增病例從4歲到71歲的3男3女，發病日為8月17日至22日，5人住院中、1人居家休養防蚊隔離。其中，住在南區的4歲女童在上週六、日與媽媽一起到開心農場，隔天發燒就醫住院，媽媽則未發病。

新增病例6人分別來自於大里區東昇里、東興里及南區南門里、東區東英里，都到過開心農場，大里區祥興里2人雖不曾去過開心農場，但於潛伏期內到農場外一公里的西榮里、內新市場附近活動，屬同一波群聚感染。

台中市距離1995年在東海大學爆發的登革熱疫情，將近20年，這次5天內傳出15人感染，僅次於新北市19人，台中主要是開心農場引發群聚感染，衛生局說，本週是阻斷疫情的關鍵期，針對個案住家及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、噴消及民眾衛教等防治工作。

家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問、長榮大學名譽教授陳錦生說，感染登革熱主要是發燒，之前南部發生感染登革熱死亡，主要是老年有慢性病，引發併發症，每個人的體質不同，感染引起症狀程度不同，有活動史或症狀應立即就醫。

衛生局長陳南提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報。

民眾應配合政府各項疫情調查與防治工作，主動清除戶內外環境積水容器，如查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元，衛生局提醒，近期本市各地有局部短暫陣雨或雷雨，民眾雨後應加強戶內外環境整頓，務必落實「巡、倒、清、刷」。

台中市週六日啟動「滅蚊大作戰」，由各區區長動員所有里鄰長及志工，清除公共空間積水容器孳生源，也請全體市民配合清除家內外積水容器，希望一里至少清除100桶，以控制疫情。