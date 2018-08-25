豪雨南部嚴重淹水 環工學者分析「天災遠大於人禍」

823豪雨造成南部嚴重淹水，環工學者認為是「天災遠大於人禍」。圖為南市安南區淹水路段。（記者邱灝唐攝）

2018-08-25 18:58

〔記者劉力仁／台北報導〕豪雨襲南台，造成多個縣市嚴重淹水，中央大學環工所榮譽教授歐陽嶠暉表示，這次豪雨造成南部地區大淹水，主要原因是「雨太大、延時長」，超過區域排水系統設計容量，加上河川水位上漲，雨水無法宣洩，只能在陸地流竄，造成嚴重災情，他認為「天災遠大於人禍」。

歐陽嶠暉表示，全台灣排水設計最佳屬台北市，堤防為200年防洪頻率設計，市區排水系統為5年降雨頻率設計，可承受時雨量為每小時78.8毫米，但離開台北之後，各地防洪及排水頻率設計規格明顯下降，中南部縣市堤防設計約為20年到50年防洪頻率，區域排水系統約為2到3年降雨頻率，碰到這一波雨勢大，在某些縣市時間又長，排水系統當然難以負荷，這部分屬於天災。

人為因素部分，歐陽嶠暉表示，很多區域排水系統下水道垃圾、枝葉堵塞未清，有時候車子壓垮馬路也壓壞埋設下方的排水管，或是下水道佈設有線電視、台電、寬頻等等管線，影響豪大雨排水效率，雨水流不進下水道，在路上四處流動，這也是造成淹水原因。

歐陽嶠暉強調，極端氣候天災不斷、澇旱不均，幾個月前我們還擔心今年夏天無水可用，現在卻出現嚴重的水災災情，還有日本是公認的防災大國，但日本關西也同樣因為豪雨造成嚴重災情。他說，以往大家都將防範淹水當成公共設施議題，但在目前防洪及下水道設計規格之下，他建議民眾要改變觀念，從自己住家建築或生活環境加以改變，防範淹水，是比較實際應變方式。