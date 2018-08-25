政府怠慢氣象研究？鄭明典滅火：氣象局預算是「天之驕子」

鄭明典表示，氣象局預算在立院已是「天之驕子」。圖為氣象局外觀。（圖片擷取自Google地圖）

2018-08-25 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕針對近兩日大雨襲擊中南部釀災，總統蔡英文強調氣象預報、預警是「重中之重」，卻被天氣風險公司分析師吳聖宇吐槽，指明年的氣象領域研究經費遭砍，中央氣象局副局長鄭明典則在下方留言回應，指氣象局的預算在立法院被形容是「天之驕子」。

針對蔡英文「重中之重」的說法，吳聖宇在臉書上發文表示「不吐不快」，開門見山地說「小英總統，您知道明年度氣象學界的研究經費被砍掉然後拿去搞其他東西嗎？」強調很多氣象研究領域的人士因此人心惶惶，台灣颱風洪水研究中心也整個被收掉，讓他質問「不得不懷疑政府真的對於氣象預報預警是有心的嗎？」

鄭明典留言表示，雖然他不清楚學界的情況，但以氣象局的狀況來說，其預算在立法院被形容是「天之驕子」，即使有一些調配上的問題，交通部也會優先幫氣象局處理，甚至吸收「預算統刪」的部分額度，最近新提出的建設計畫，國發會和科技部幾乎完全支持，認為政府在支持氣象建設的基本態度很明確。

吳聖宇回應，他其實是以學生的身分對學界的研究經費問題發聲，而非針對氣象局預算，強調氣象局近年的進步大家都看得到，從業人員也非常辛苦，需要大家的支持、鼓勵和全民的努力，才能真正做好防災。